Какое сочинения можно напмсать на любую тему

Русский язык
Какое сочинения можно напмсать на любую тему
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Гость:
Ой да любое. Моя семья, мой дом, домашнее животное, любимая игрушка, любимая книга, еще ято-то любимое, очень много тем
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