Какое условие является обязательным для прорастания семян растений

Окружающий мир
Какое условие является обязательным для прорастания семян растений
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Ответ(ы):
Гость:
Влага, температура и доступ воздуха
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