Какое условие является обязательным для прорастания семян растений
Окружающий мир
Какое условие является обязательным для прорастания семян растений
Ответ(ы):
Гость:
Влага, температура и доступ воздуха
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