32 учащимся класса были заданны вопросы: "Любите ли вы математику?" и "Любите ли вы и??торию?". Оказалось,что каждый ученик назвал каждый из двух предложенных предметов или любимым или нелюбимым. При этом не любят математику 12...
Математика
32 учащимся класса были заданны вопросы: "Любите ли вы математику?" и "Любите ли вы и??торию?". Оказалось,что каждый ученик назвал каждый из двух предложенных предметов или любимым или нелюбимым. При этом не любят математику 12 учащихся,историю 19 учащихся,а математику и историю одновременно 6 учащихся. Сколько учащихся любят оба предмета А6 Б. 7 В) 8 Г.10
Ответ(ы):
Гость:
12+19=31 31-6=25 32-25=7
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