Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает кремовых потомков. Какое потомство будет от скрещивания кремовых с желтой?
Биология
Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает кремовых потомков. Какое потомство будет от скрещивания кремовых с желтой?
Ответ(ы):
Гость:
Дано: АА-желт. аа-бел. Аа-крем. P1AA х аа G A a F Aa(все кремовые) P2 AAхАа G A A a F AA Aа(1:1) Ответ: потомство от скрещивания кремовой с желтой будет АА-желт Аа-кремовык
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