Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает кремовых потомков. Какое потомство будет от скрещивания кремовых с желтой?

Биология

Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает кремовых потомков. Какое потомство будет от скрещивания кремовых с желтой?

Автор: Гость