Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает кремовых потомков. Какое потомство будет от скрещивания кремовых с желтой?

Биология
Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает кремовых потомков. Какое потомство будет от скрещивания кремовых с желтой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: АА-желт.            аа-бел.            Аа-крем.  P1AA х аа  G  A       a  F Aa(все кремовые)  P2 AAхАа G    A      A a F    AA    Aа(1:1) Ответ: потомство от скрещивания кремовой с желтой будет АА-желт Аа-кремовык
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