Первое задание подскажите пожалуйста как решить,из чего исходить
Математика
Первое задание подскажите пожалуйста как решить,из чего исходить
Ответ(ы):
Гость:
Требования задач - 1, 3 Задача - Упражнение, которое выполняется посредством умозаключения, вычисления. Вот и вопрос: СКОЛЬКО всего яблок? Если СКОЛЬКО, значит нужно посчитать, то есть, это требование ЗАДАЧИ. Загадка - это выражение, требующее разгадки. КТО это? здесь не просят просчитать что-либо. Значит, это требование ЗАГАДКИ
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