///////////////////////Помогите пожалуйста //////////////////// Спишите предложения,присоединяя к глаголам нужные приставки. 1."Наташа, ...день сегодня свое самое лучшее платье".2.Она хотела ..деть свою куклу в джинсовый кост...

Гость: Гость:

1."Наташа, надень сегодня свое самое лучшее платье".2.Она хотела одеть свою куклу в джинсовый костюм.3.Из-за дальнозоркости он постоянно то ..надевал,то снимал очки.4."Ты слишком легко ..одела ребенка",-заметила бабушка. Для того ,чтобы не ошибиться ,придумана мнемоническая фраза :Одеть Надежду- надеть одежду .( запомни её)