Площадь прямоугольника равна 58000 мм2. Длина его меньшей стороны 20 см. Вычисли длину большей стороны. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Математика
Площадь прямоугольника равна 58000 мм2. Длина его меньшей стороны 20 см. Вычисли длину большей стороны. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
58000мм2 = 580см2 S=a*b 580=a*20 а=29
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