Какого человека называют культурным Какие правила культурного человека ты соблю??аешь

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Какого человека называют культурным Какие правила культурного человека ты соблю??аешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человека можно назвать культурным. если он опрятно одет, приятен окружающим. Так же этот человек не разбрасывает мусор, не употребляет ненармотивную лексику. Культурные люди вежливо разговаривают с окружающими. Этот человек уважает чужое мнение. Чаще всего культурным можно назвать образованного человека, интелегента. Он не юудет показывать пальцем на что-либо, он тактичен, толерантен. Выбери сам из этого что-нибудь
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