Какого рода слово облако

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Какого рода слово облако
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Муж. р. 2 скл. окончание о
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