Какого значение течений для нашей планеты?

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Значение : Формирование климата за счет переноса высоких и низких температур из экваториальной или в экваториальную зоны Земли. Морские течения обеспечивают перемешивания вод морей и океанов, поддерживают среднюю соленость и температуру воды Мирового океана.