Какой гормон вырабатывает изображенные на рисунке железы? 1) Адреналин. 3) Глюкаг??н. 2) Инсулин. 4) Гормон роста.

Биология
Какой гормон вырабатывает изображенные на рисунке железы? 1) Адреналин. 3) Глюкаг??н. 2) Инсулин. 4) Гормон роста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рисунке надпочечники. А они вырабатывают адреналин
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