Краткую форму имеет причастие а) едущий В) поющий С) любящий D) сказавший Е) перевер??утый

Русский язык
Краткую форму имеет причастие а) едущий В) поющий С) любящий D) сказавший Е) перевер??утый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е) перевернутый-перевёрнут (каков? что сделан?) краткое страдательное прош.время
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