Краткую форму имеет причастие а) едущий В) поющий С) любящий D) сказавший Е) перевер??утый
Русский язык
Краткую форму имеет причастие а) едущий В) поющий С) любящий D) сказавший Е) перевер??утый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е) перевернутый-перевёрнут (каков? что сделан?) краткое страдательное прош.время
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