Какова история и этимология слова грамота?
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Какова история и этимология слова грамота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это древнерусское переоформление греческого слова grammata "буквы" > "письменность, грамота, письмо"
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