Проверьте сочинение на орфографические,речевые и пунктуационные ошибки и помоги??е с концом,пожалуйста. На переднем плане мы видим тонкие ветви деревьев,как вуаль,просвечивающие ярко-коралловые стены церкви,с окнами в форме ар...

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Проверьте сочинение на орфографические,речевые и пунктуационные ошибки и помоги??е с концом,пожалуйста. На переднем плане мы видим тонкие ветви деревьев,как вуаль,просвечивающие ярко-коралловые стены церкви,с окнами в форме арки.Она представляет собой двухэтажное здание с золотым куполом.В глаза бросается высокая колокольня на фоне радужного неба с белыми,тёмно-сиреневыми,голубыми и жёлтоватыми оттенками.Все эти краски манят своей красотой.В городском пейзаже также можно рассмотреть здания салатового цвета с просторными балконами.Возможно,художница рисовала картину весной,так как на тротуаре и на дорогах нет снега. Мне очень понравилась картина........

Автор: Гость