Какой город имеет координаты 65 с.ш. и 41 в.д.
География
Какой город имеет координаты 65 с.ш. и 41 в.д.
Ответ(ы):
Гость:
Город Архангельск, других городов поблизости нет
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