Какой город имеет координаты 6ю.ш. и 107в.д.
География
Какой город имеет координаты 6ю.ш. и 107в.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Город Бандунг. Расположен в Индонезии)
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