Цепочку превращения реакций. Номер 2
Химия
Цепочку превращения реакций. Номер 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C + 2H2 = CH4CH4 + Cl2 = HCl + CH3Cl2CH3Cl + 2K = 2KCl + C2H6С2Н6=(температура) С2H4+Н2
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