Какой из знаков дорожного движения имеет самое большое число осей симметрии?
Математика
Какой из знаков дорожного движения имеет самое большое число осей симметрии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это знак "Движение запрещено". Пустой белый круг с красной каймой. У круга бесконечное количество осей симметрии - это все диаметры.
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