Основа армии Филипа 2 составляла македонская ............. состоявшая из 16 рядов пехоти??цев
История
Основа армии Филипа 2 составляла македонская ............. состоявшая из 16 рядов пехоти??цев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фаланга. Обычное построение греческой пехоты того времени.
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