В каком предложении есть ошибка в употреблении формы слова? Выберите вариант ответа: Чугунный рельс лежал на нашем пути. Свою плацкарту я получу в кассе № 3. В баночке осталось засохшее чернило. Дубовые перила служат украш...
Русский язык
В каком предложении есть ошибка в употреблении формы слова? Выберите вариант ответа: Чугунный рельс лежал на нашем пути. Свою плацкарту я получу в кассе № 3. В баночке осталось засохшее чернило. Дубовые перила служат украшением лестницы. Нажми на чёрный клавиш.
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