Какой маршрут был у Васко да Гамы когда он первый раз путешествовал в Индию?!
География
Какой маршрут был у Васко да Гамы когда он первый раз путешествовал в Индию?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он открыл морскую дорогу
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