Какой маршрут был у Васко да Гамы когда он первый раз путешествовал в Индию?!

География
Какой маршрут был у Васко да Гамы когда он первый раз путешествовал в Индию?!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он открыл морскую дорогу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что делал Пушкин в Оренбурге и что делал
Ответить
Русский язык
Образуйте от глаголов страдательные причастия настоящего времени. Выпишите их в ??ва столбика 1) причастия с суффиксом ем 2) причастия с суффиксом ...
Ответить
Русский язык
Запиши словосочетания. установи связи между словами Определи падеж имен существительных Выдели в них окончания народное искусство книга об искусств...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста самостоялку. Очень срочно!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Узнай площадь ковров если он имеют такие измерения длина 2м ширина1м .30дм и 2дм. 400см и 2дм. 5м и 300см
Ответить