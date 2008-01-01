Какой незамерзающий российский порт зовется воротами в арктику а) мурманск б) арх??нгельск в) новоросийск г) магадан
География
Какой незамерзающий российский порт зовется воротами в арктику а) мурманск б) арх??нгельск в) новоросийск г) магадан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Архангельск-ворота в Арктику
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