Какой объем кислорода необходим для сгорания 18г углерода. Если образовался оксид углерод 4
Химия
Какой объем кислорода необходим для сгорания 18г углерода. Если образовался оксид углерод 4
Ответ(ы):
Гость:
С+О2>CO2 составляешь пропорцию,масса углерода к его молярной массе и х к молярному объему. Получаешь, 18 относится к 12,как х к 22,4. х=33,6
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