Какой объём(н.у.)углекислого газа можно получить при термическом разложении 200 г и??вестняка?
Химия
Какой объём(н.у.)углекислого газа можно получить при термическом разложении 200 г и??вестняка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaСO3=СаО+СО2 M(CaCO3)=100 г/моль M(CO2)=44 г/моль Пропорция: 200/100=m(CO2)/44 откуда m(CO2)=88 г Найдём сколько это моль: n=m/M=88/44=2 моль Знаем, что молярный объём равен 22,4 л/моль, получим объём газа: V(CO2)=2*22,4=44,8 л
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