Какой объем при н.у. занимают: а) 0,2 моль кислорода; б) 88 г оксида углерода (IV) Какой ??бъем при н.у. занимают: а) 64г кислорода; б) 0,5 моль оксиды серы (IV)

Химия
Какой объем при н.у. занимают: а) 0,2 моль кислорода; б) 88 г оксида углерода (IV) Какой ??бъем при н.у. занимают: а) 64г кислорода; б) 0,5 моль оксиды серы (IV)
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