Какой объем жидкой воды получится при сгорании 5,6 л водорода при нормальных услов??ях

Химия
Какой объем жидкой воды получится при сгорании 5,6 л водорода при нормальных услов??ях
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   5,6 л                                           Х л   2Н2          +          О2       ->       2H2On = 2 моль                                   n = 2 мольVm=22,4 л/моль                        Vm=22,4 л/мольV = 44,8 л                                    V = 44,8 л5,6 л Н2    -     Х л Н2О44,8 л Н2  -    44,8 л Н2ОV(H2O) = 5,6 * 44,8 / 44,8 = 5,6 л

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