Какой объем жидкой воды получится при сгорании 5,6 л водорода при нормальных услов??ях
Химия
Какой объем жидкой воды получится при сгорании 5,6 л водорода при нормальных услов??ях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,6 л Х л 2Н2 + О2 -> 2H2On = 2 моль n = 2 мольVm=22,4 л/моль Vm=22,4 л/мольV = 44,8 л V = 44,8 л5,6 л Н2 - Х л Н2О44,8 л Н2 - 44,8 л Н2ОV(H2O) = 5,6 * 44,8 / 44,8 = 5,6 л
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