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Какой океан омывает Азию с востока?
Окружающий мир
Какой океан омывает Азию с востока?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде как омывает тихий океан
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