Какой по характеру мальчик в рассказе как я ловил человечков

Гость: Гость:

Главный герой мальчик Боря. Мальчик он не плохой, в силу своего возраста любопытен и много фантазирует. Он восхищен кораблем. Бабушка ему стороны на строго запретила его брать. Он ее ослушался, так как на фантазировал живущих человечков на корабле. Он испортил корабль. Автор дает понять, что нельзя брать чужое и не слушаться старших