Какой пример показал своим потомкам князь Александр Невский?

Окружающий мир
Какой пример показал своим потомкам князь Александр Невский?
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Гость:
Защита Родины и Родных рубежей.
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