Какой принцип лежит в основное синтеза и-РНК?
Биология
Какой принцип лежит в основное синтеза и-РНК?
Ответ(ы):
Гость:
Принцип комплементарности - иными словами, взаимодействующие молекулы должны подходить друг к другу, как ключ к замку. Комплементарность цепей нуклеиновых кислот основана на взаимодействии входящих в их состав азотистых оснований. Так, только при расположении аденина (А) в одной цепи против тимина (Т) (или урацила — У) в другой, а гуанина (Г) — против цитозина (Ц) , в этих цепях между основаниями возникают водородные связи.
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