Какой пролив одновременно соединяет два океана, два моря, разделяет два материка, две части света, два полуострова, два государства
География
Какой пролив одновременно соединяет два океана, два моря, разделяет два материка, две части света, два полуострова, два государства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берингов пролив скорее всего.
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