Какой суфекс у этих слов свистеть шелестеть веселить
Русский язык
Какой суфекс у этих слов свистеть шелестеть веселить
Ответ(ы):
Гость:
-е- -е- и Окончания-везде --ть
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