В магазин привезли 3 холодильника по 10570р за каждый и 8 микроволновых печей по 4520р за каждую. сколько всего денег должен получить магазин от продажи бытовой технике,если торговая надбавка к указанной цене холодильника соста...
Математика
В магазин привезли 3 холодильника по 10570р за каждый и 8 микроволновых печей по 4520р за каждую. сколько всего денег должен получить магазин от продажи бытовой технике,если торговая надбавка к указанной цене холодильника составляет 528р.50к,а микроволновой печи - 226р.?
Ответ(ы):
Гость:
3*(528.50+10570)=33295.50 8*(226+4520)=37968 33295.50+37968=71263.50
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