Какой тип у слова ИДТИ. помогите пожалуйста!!!!!!!!!

Русский язык
Какой тип у слова ИДТИ. помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
лицо и число указать невозможно.  Идти - несовершенный вид, 1 спряжение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Токарь выточил 90 деталей при норме 120 деталей сколько процентов деталей ему остал??сь выточить?
Ответить
Русский язык
Какие есть синонимы к слову аккуратно?
Ответить
Математика
Петя задумал число. прибавил к нему 4, из полученной суммы вычел 5, к разности прибы??ил 2 и в результате получил 3. какое число задумал петя?
Ответить
История
Почему греки гордились победами над войсками персидских царей Дария первого и Кс??ркса? какое из сражений было решающим в ходе греко персидских войн
Ответить
Математика
Решите плиииз 920 очень срочно нужно
Ответить