Какой тип у слова ИДТИ. помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Русский язык
Какой тип у слова ИДТИ. помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
лицо и число указать невозможно. Идти - несовершенный вид, 1 спряжение.
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