Токарь выточил 90 деталей при норме 120 деталей сколько процентов деталей ему остал??сь выточить?

Математика
Токарь выточил 90 деталей при норме 120 деталей сколько процентов деталей ему остал??сь выточить?
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