Какой цифрой заканчивается 9 в 2014 + 9 в 2013 степени

Математика
Какой цифрой заканчивается 9 в 2014 + 9 в 2013 степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 в 2014 заканчивается на 1 а в 2013 на 9 значит сумма заканчивается на 0
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