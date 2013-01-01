Какой цифрой заканчивается 9 в 2014 + 9 в 2013 степени
Математика
Какой цифрой заканчивается 9 в 2014 + 9 в 2013 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 в 2014 заканчивается на 1 а в 2013 на 9 значит сумма заканчивается на 0
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