Какой угол називается острый прямим тупим

Геометрия
Какой угол називается острый прямим тупим
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острый угол это угол градусная мера которого до 90 градусов. Прямой угол это угол градусная мера которого 90 градусов Тупой угол это угол градусная мера которого больше 90 градусов
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