Какой угол називается острый прямим тупим
Геометрия
Какой угол називается острый прямим тупим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острый угол это угол градусная мера которого до 90 градусов. Прямой угол это угол градусная мера которого 90 градусов Тупой угол это угол градусная мера которого больше 90 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите нкжно состпвить предложенич с этими словами (стремление,мечтатель,сочетание,оптимизм,оптимист,пессимизм,пессимист)
Английский язык
Сделайте пожалуйста 1. I have ________ been late for school. A) ever B) never C) yet D) as 2. Have you _______ forgotten a friend’s birthday...
Биология
Значение активного отдыха для восстановления работоспособности мышц. 1) поднима??те и опускайте правой рукой груз массой 2 кг с частотой 60 раз в...