Какой заголовок больше подходит к тексту: заветная тропа, чудесная тропа, моя тропа, лесной кабинет?Свой выбор обоснуйте
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Какой заголовок больше подходит к тексту: заветная тропа, чудесная тропа, моя тропа, лесной кабинет?Свой выбор обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря по ситуации,если ты пишешь к примеру сочинение про природу (там лес,тайга и т.п.),то лучше возьми "Чудесная тропа"
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