В прямоугольном треугольнике АВС АС=ВС=16см,К-Середина АС.Через точку К проведена прямая,перпендикулярная катету АС,пересекающая гипотенузу АВ в точке Р.Найдите длину отрезка КР.

Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС АС=ВС=16см,К-Середина АС.Через точку К проведена прямая,перпендикулярная катету АС,пересекающая гипотенузу АВ в точке Р.Найдите длину отрезка КР.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔABC подобен ΔKPA (Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.)  16/8=16/KP KP=8
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