Какому количеству вещества соответствует 3 умноженное на 10 в 23 степени молекул во??ы
Химия
Какому количеству вещества соответствует 3 умноженное на 10 в 23 степени молекул во??ы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=n*Na, где Na-число Авагадро = 6,02*10^23 г/моль n=N/Na=3*10^23 /6.02*10^23 =0.5 моль
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