Каков смысл девиза вода это жизнь? скажите пожалуйста в 7 8 предложениях
Обществознание
Каков смысл девиза вода это жизнь? скажите пожалуйста в 7 8 предложениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если подходя творчески можно сказать. Что без воды не было бы жизни, не было бы растительности,животных. Без воды не было бы урожая, без урожая не было бы еды.Развивай дальше...
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