В ряду из семи чисел сумма любых двух соседнихчисел одна и та же . Первое число рав??о 5 Чему равно посбеднее число?

Математика

В ряду из семи чисел сумма любых двух соседнихчисел одна и та же . Первое число рав??о 5 Чему равно посбеднее число?

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