Внешний угол BCE треугольника ABC равен 67°, угол BAC равен 45° .найдите величину угла ABC ??твет укажите в градусах
Геометрия
Внешний угол BCE треугольника ABC равен 67°, угол BAC равен 45° .найдите величину угла ABC ??твет укажите в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как ACE - развёрнутый угол, то угол ACB = 180 - 67 = 113. В треугольнике всего 180 градусов, значит угол ABC = 180 - (45+ 113) = 22 градуса
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