Помогите пожалуйста очень срочно Только ответы Номер 3 под цифрой 3

Математика
Помогите пожалуйста очень срочно Только ответы Номер 3 под цифрой 3
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