Работа4 Раскройте скобки. (Не)приятель;вовсе (не)старый;(не)вежда;(не)правда,а лож??;(не)был;отнюдь (не)красивый; (не)лепость; (не)навидеть;(не)глубокий,но рыбный пруд;мне (не)здоровится; (не)кого винить; (не)у кого спросить;...
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Работа4 Раскройте скобки. (Не)приятель;вовсе (не)старый;(не)вежда;(не)правда,а лож??;(не)был;отнюдь (не)красивый; (не)лепость; (не)навидеть;(не)глубокий,но рыбный пруд;мне (не)здоровится; (не)кого винить; (не)у кого спросить; (не)высокий,а низкий;говорить (не)правду; (не)взлюбил; (не)что (не)ожиданное; (не)исправимый (не)ряха; (не)удачник; (не)присутствовал; (не)годовал;никому (не)нужные проблемы; (не)рад; (не)сделал; (не)красивый вид.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неприятель вовсе не старый невежда не правда, а ложь не был отнюдь не красивый нелепость ненавидеть неглубокий, но рыбный пруд мне не здоровится некого винить не у кого спросить не высокий, а низкий говорить неправду невзлюбил нечто неожиданное неисправимый неряха неудачник не присутствовал негодовал никому не нужные проблемы не рад не сделал некрасивый вид
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