Составьте уравнение реакции восстановления коксом оксидом олова
Химия
Составьте уравнение реакции восстановления коксом оксидом олова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SnO2 + 2C = Sn + 2CO ........................................
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