Решите пожалуйста уравнение (x+1)(x+2)-x^2=5x+4
Алгебра
Решите пожалуйста уравнение (x+1)(x+2)-x^2=5x+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2 + 3x + 2 - x^2 = 5x + 4 3x - 5x = 4 - 2 - 2x = 2 2x = - 2 x = - 1
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