Какова длина антарктиды
География
Какова длина антарктиды
Ответ(ы):
Гость:
Площадь континента составляет около 14 107 000 км² (из них шельфовые ледники — 930 000 км², острова — 75 500 км²).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От вокзала в одном направлении отправились два поезда: один со скоростью 78 км/ч , а другой 82км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут поезда ...
Математика
Помогите решить задачу:решить задачу дети купались в реке. 12 девочек и 14 мальчиков вышли на берег, а 7 детей остались купаться.На сколько детей м...