Х^2-7х+12=0 х^2-3х-4=0 х^2-5х+5=0 Помогите пожалуйста

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Теорема Виета: в квадратном уравнении "ax^2+bx+c=0" корни уравнения равны: х1*х2=с ; х2+х1=-b ; отсюда быстро находим корни: 1) -4;-3 ; 2) 4;-1 ; 3) не получается целых ответов, там по дискриминанту: (5±√5)/2