Какова длина отрезка изображающего Расстояние на местности 1 километров на карте если масштаб карты 1 к 100000
Математика
Какова длина отрезка изображающего Расстояние на местности 1 километров на карте если масштаб карты 1 к 100000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100000 раздели на 1000 потому что масштаб 1 километр за единицу измерения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Прямые a и b пересекаются в точке O. 1) Сколько при этом образуется углов? 2) Запишите каждый из полученных углов. 3) Определите развернутые ...
Математика