Какова длина отрезка изображающего Расстояние на местности 1 километров на карте если масштаб карты 1 к 100000

Математика
Какова длина отрезка изображающего Расстояние на местности 1 километров на карте если масштаб карты 1 к 100000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100000 раздели на 1000 потому что масштаб 1 километр за единицу измерения
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